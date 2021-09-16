В Украине назвали провокацией обвинения ФСБ о диверсии в Крыму

Украина считает провокацией обвинения Федеральной службы безопасности России в том, что Главное управление разведки Минобороны и Меджлис якобы были причастны к диверсии на газопроводе во временно оккупированном Крыму.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, в средствах массовой информации было распространено видео, на котором запечатлены показания незаконно задержанных украинцев, выбитые из них при помощи пыток.

Среди схваченных российскими спецслужбами в Крыму оказались заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов и еще двое мужчин, которые были обвинены в подготовке диверсии на газопроводе в Перевальном.

В России объявили, будто арестованные признались, что намеревались провести акции протеста против оккупационных властей на аннексированном полуострове.

Николенко подчеркнул, что ФСБ пытается таким образом скрыть репрессии крымских татар.

В связи с этим внешнеполитическое ведомство Украины требует от РФ немедленно освободить украинцев, а также прекратить преследования крымскотатарского народа.