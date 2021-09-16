Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина
Дмитро Кудрявцев |

В Украине назвали провокацией обвинения ФСБ о диверсии в Крыму

ФСБ, россійські спецслужби

Украина считает провокацией обвинения Федеральной службы безопасности России в том, что Главное управление разведки Минобороны и Меджлис якобы были причастны к диверсии на газопроводе во временно оккупированном Крыму.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, в средствах массовой информации было распространено видео, на котором запечатлены показания незаконно задержанных украинцев, выбитые из них при помощи пыток.

Среди схваченных российскими спецслужбами в Крыму оказались заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов и еще двое мужчин, которые были обвинены в подготовке диверсии на газопроводе в Перевальном.

В России объявили, будто арестованные признались, что намеревались провести акции протеста против оккупационных властей на аннексированном полуострове.

Читайте
Месть России за Крымскую платформу: Кулеба о задержаниях крымских татар

Николенко подчеркнул, что ФСБ пытается таким образом скрыть репрессии крымских татар.

В связи с этим внешнеполитическое ведомство Украины требует от РФ немедленно освободить украинцев, а также прекратить преследования крымскотатарского народа.

Источник: УНН

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка