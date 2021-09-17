Данилов анонсировал начало проведения совместных со странами НАТО учений

Одним из вопросов, который обсудили на заседании СНБО, было проведение стратегических командно-штабных учений ВСУ Объединенные усилия-2021 с участием стран НАТО.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

— Учения Объединенные усилия-2021 начнутся на следующей неделе. Сегодня мы проголосовали за допуск наших стран-партнеров к участию в них, — добавил Данилов.

На днях главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал, что стратегические командно-штабные учения ВСУ Объединенные усилия-2021 имеют исключительно оборонительный характер и направлены на защиту Украины и повышение ее оборонного потенциала.

По его словам, это является ответом на российские учения Запад-2021, которые происходили неподалеку украинской границы и составляли возможную угрозу эскалации со стороны РФ.

Объединенные усилия-2021 подготовлены полностью по стандартам НАТО. Во время учений будут утверждены около девяти доктринальных документов, разработанные в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Они касаются процедур планирования, а также процессов применения ВСУ.