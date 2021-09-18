Латвия изменила условия въезда для украинцев

Правила въезда в Латвию для граждан Украины изменились.

Теперь пересечь границу без уважительной причины разрешено только тем украинцам, которые имеют Covid-сертификаты стран-членов ЕС ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, и которые имеют Covid-сертификаты в мобильном приложении Дія.

Указанные лица не подлежат 10-дневный самоизоляции и освобождены от требования тестирования на коронавирус перед прибытием в Латвию и после. Перед поездкой необходимо заполнить анкеты на сайте covidpass.lv (не ранее, чем за два дня до приезда в Латвию).

В случае отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешено следующим категориям граждан Украины:

водители и члены экипажей грузовых транспортных мероприятий, экипажей грузовых или технических рейсов, прибывающих в Латвийскую Республику или оставляют ее для выполнения своих рабочих обязанностей;

члены семей граждан ЕС / ЕЭС / Швейцарии (супруги, дети до 21 лет и лица, находящиеся под опекой или являются опекунами) резиденты ЕС, имеющие разрешение на проживание / пребывание в Латвии;

лица, получившие положительное решение о выдаче вида на жительство;

дипломаты и члены их семей, которые пересекают территорию Латвийской Республики транзитом в страны выполнения официальных функций, должностные лица дипломатической и консульской службы, должностные лица и члены их семей, возвращающихся из стран своей аккредитации, или

лица, которые въезжают в страны с целью выполнения своих функциональных обязанностей;

лица, цель поездки которых — гуманитарные обстоятельства (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника) работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов;

лица, цель поездки которых — гуманитарные обстоятельства (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника) работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов; спортсмены и спортивные работники, а также представители международных спортивных организаций, прибытие которых в Латвийскую Республику в связи с участием в международном спортивном мероприятии;

студенты очной формы обучения и студенты по обмену;

на лечение (диагностика и терапия) по согласованию с инспекцией здравоохранения Латвии;

работники культуры, прибытие в Латвию которых необходимо для организации культурных и общественных мероприятий (вопрос должен быть согласован с Министерством культуры Латвии) лица, а также члены их семей (если срок трудовых отношений с лицом планируется более шести месяцев) для выполнения обязанностей ведущего научного сотрудника по приглашению научного учреждения;

авиапассажиры, во время транзитного пересечения Латвии, в случае, если они не покидают транзитную зону и находятся в ней не более 24 часов, а также могут предоставить подтверждение транзитного характера.

У этих украинцев перед въездом в Латвию будут требовать наличие отрицательного результата тестирования на коронавирус методом ПЦР, что сделано не более чем за 72 часа до пересечения границы, или тест на антигены, проведен не ранее, чем за 48 часов до пересечения.

Также необходимо сделать повторный тест по прибытию в Латвию.

Обязательным является и прохождения самоизоляции по прибытии в Латвию в течение 10 дней (можно нарушить самоизоляцию, если пройти тест на Covid-19 на седьмой день после въезда в Латвию и результаты теста отрицательные).

Источник: Посольство Украины в Латвии