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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В Вооруженных силах Украины введены 303 нормативных документа НАТО

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В Вооруженных силах Украины введен 303 нормативных документа НАТО. За пол года — более 170 стандартов.

Эти стандарты используются в различных отраслях ВСУ.

В Вооруженных силах Украины введены 303 нормативных документа НАТО

— На сегодня уже введен 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа, — сообщил начальник отдела Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Андрей Павелко.

Стандарты НАТО введен в военной политике, безопасности и стратегическому планированию, операциях и боевых действиях, разведке, информационных и психологических операциях, связи, разработке, постановке на производство и принятии на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегической коммуникации и гендерных перспективах .

В феврале 2021-го в Министерстве обороны заявляли, что стандартам НАТО около 1200 единиц.

— Это лишь небольшая часть документов НАТО, направленная исключительно на обеспечение достижения оперативной и технической совместимости сил обороны, — говорил тогда начальник Управления стандартизации, кодификации и каталогизации Минобороны Александр Кумэда.

Он говорил, что в феврале 2021-го в ВСУ было введено 128 стандартов НАТО. Таким образом, за пол года в ВСУ имплементировали 175 стандартов НАТО.

Источник: АрмияИнформ

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