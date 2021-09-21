Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима срочно посетить соотечественника Михаила Ференца, которого 20 сентября приговорили к трем годам тюрьмы.

Кроме того, омбудсмен настаивает на том, чтобы дипломат участвовал во всех судебных заседаниях для обеспечения соблюдения процессуальных прав украинца.

По словам уполномоченной ВР, приговор украинцу вынесли, нарушив нормы шестой статьи Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которая обеспечивает право каждого на объективное расследование.

– Считаю приговор незаконным и требую немедленно освободить Михаила Ференца, которого известный белорусский правозащитный центр Вясна признал политзаключенным, – подчеркнула Людмила Денисова.

Требование немедленно освободить Михаила Ференца обнародовали и в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули, что во время суда не было приведено достоверных доказательств вины украинца. Кроме того, там не причислили к общему сроку наказания семь месяцев, которые украинец отбыл в белорусском СИЗО.

За решеткой Михаил Ференец должен провести три года якобы из-за грубого нарушения общественного порядка и умышленного повреждения имущества.

Свою вину Михаил Ференц не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова