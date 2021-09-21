Пять лет ада! Сестра Сенцова обматерила Украину и собралась в РФ — реакция режиссера

Двоюродная сестра режиссера и бывшего политзаключенного РФ Олега Сенцова Наталья Каплан (Кочнева) выдала несколько гневных постов на своей странице в Facebook в сторону Украины, назвав ее “худшей страной для эмиграции”. Женщина также заявила, что возвращается домой.

— На*** Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжают сюда. Пять лет ада. А я счастлива, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой, — написала она в первом посте.

Тогда пользователи выдвинули гипотезу, что страницу Каплан могли взломать. Но она в комментариях отметила, что это не так.

— Меня не взломали. Но я здесь буквально умираю. Я не могу здесь жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья, — написала она в комментариях к посту.

У Каплан поинтересовались, говорила ли она об этом брату, на что та ответила: На*** брата.

Позже Каплан написала еще несколько постов, в которых сказала, чтобы украинцы отписывались от ее страницы и заявила, что Путину не продастся.

Реакция Сенцова

Олег Сенцов отреагировал на матерные высказывания двоюродной сестры. Режиссер попросил с пониманием отнестись к ее тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится длительное время.

— Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в Facebook. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько, — написал Сенцов в Facebook.

Он добавил, что благодарен Каплан за многолетнюю поддержку и попросил с пониманием отнестись к ее тяжелому психологическому состоянию.

Наталья Каплан — двоюродная сестра Олега Сенцова. Ее настоящая фамилия — Кочнева.

После незаконного ареста Сенцова она развернула большую правозащитную кампанию. В 2017 году переехала в Киев, а до этого жила в Москве. В 2019 году Каплан получила украинское гражданство.

Источник: Наталья Каплан, Олег Сенцов