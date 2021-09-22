Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал выделить 1 млн грн учебному заведению, где все сотрудники вакцинируются от коронавируса. Эти средства можно будет потратить на развитие инфраструктуры. Об этом Марцинкив заявил во время оперативного совещания в городском совете.

— Первое заведение, которое достигнет 100%, получит 1 млн грн на инфраструктуру, развитие школы.

Во время совещания директор Департамента образования и науки Игорь Максимчук доложил о состоянии вакцинации в учебных заведениях.

Сейчас в Ивано-Франковске есть 54 учреждения общего среднего образования, в 48 из них привито более 80% персонала. По данным Максимчука, вскоре такие показатели будут еще в двух школах.

Более 80% работников получили прививки от коронавируса в 28 из 44 детских садов Ивано-Франковска.

— Это очень большой стимул, потому что когда мы перейдем в красную зону, нам надо будет иметь 100% вакцинированных сотрудников. Это будет хорошим стимулом, у нас есть заведения, где более 90% сотрудников вакцинировались, — прокомментировал Максимчук идею с выделением 1 млн грн.

С 23 сентября Украина переходит в желтую зону карантина. Согласно новым правилам, смогут работать только те учебные заведения, где не менее 80% персонала имеют желтый или зеленый Covid-сертификат.

Подробнее об ограничениях желтой зоны карантина читайте в материале.

Фото: Руслан Марцинкив