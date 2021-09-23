Погода на выходных в Украине будет переменчивой. В субботу, 25 сентября, на большинстве территорий пройдет дождь. В воскресенье, 26 сентября, осадки ожидаются только на востоке, в других регионах — облачно с прояснениями.

Дневная температура воздуха на выходных будет колебаться в пределах +11, +23, ночью похолодает до +6, +14.

Подробный прогноз погоды в Украине на выходные (25- 26 сентября) — в материале.

Погода в Украине на выходных 25-26 сентября — прогноз

В субботу, 25 сентября, погода в Украине на большинстве территорий будет пасмурной и дождливой. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

На юге Украины небольшой дождь пройдет в Херсонской и Запорожской областях, а также в Симферополе. Температура воздуха +16, +20 днем, ночью +7, +10.

На востоке Украины прогнозируют слабый дождь. В дневное время суток +12, +16, в ночное +6, +9.

В северных регионах также ожидаются осадки. Днем +12, +14, ночью +7, +11.

На западе будет сухо, днем ​​ожидается +14, +19, ночью похолодает до +6, +9.

В центральных областях дождь обойдет только Винницкую область. Днем +13, +17, ночью до +7, +10.

В Киеве 25 сентября погода также будет дождливой. Днем +12, +14, ночью до +9, +11.

В воскресенье, 26 сентября, в Украине станет немного теплее, дожди пройдут только на востоке.

На юге днем ​​+19, +23, ночью +12, +14. В восточных областях пройдет небольшой дождь. Температура воздуха +14, +18 днем, ночью +9, +11.

В северных регионах дневная температура воздуха составит +12, +14, ночью похолодает до +6, +11.

На западе днем ​​столбик термометра будет показывать +14, +21, ночью +9, +12.

В центре Украины +13, +19 днем, ночью +7, +10.

В Киеве синоптики прогнозируют +12, +14, ночью похолодает до +9, +11.