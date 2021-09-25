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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Очередная провокация: самолеты РФ залетали в зону боевых стрельб ВСУ

літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

Россия прибегла к очередной провокации во время военных учений ВСУ. Ее самолеты залетали в зону проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск в акватории Черного моря.

Самолеты-разведчики типа Су-24МР и Ил-20 неоднократно залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для учений, грубо нарушая порядок использования воздушного пространства.

В частности российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что такими провокациями Россия подвергает опасности прежде всего своих военных летчиков.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ

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