Служба безопасности Украины сообщила о новых доказательства институционального присутствия России на оккупированной части Донецкой области.

— Сейчас в так называемой “ДНР” завершается “реформирование” сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ. Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в “ДНР”. А “Министерство образования ДНР” возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России, — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве отметили, что это лишь часть фактов, которые удалось собрать в результате системной работы в отношении временно оккупированных территорий Украины, а полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве.

По данным СБУ, после того как Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями “ДНР”, представители группировки пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ.

— В 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений “ДНР”, аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составляет более 8 тыс. Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”, — подчеркнули в спецслужбе.

В СБУ констатировали, что российские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины. А депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко многократно посещал временно оккупированные территории Украины в 2020-2021 годах. Он лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке.

СБУ владеет доказательствами, что даже действующий “министр образования ДНР” Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ.

— Он — в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России. В 2002 году отправился в непризнанную республику Приднестровье, где “работал в сфере образования”. С 2015 года переехал в “ДНР”, где стал “замминистра”, а с 2019 года — “министром образования ДНР”.

Сейчас СБУ проверяет информацию, что руководство “ДНР” ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать целенаправленные меры по насаждению административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений “ДНР” в соответствии с нормами РФ, и дальнейшей федерализации ВОТ Донецкой области.