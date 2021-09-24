В Украине 24 сентября объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Они составят 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с.

Согласно данным Укргидрометцентра, на территории всех областей объявлено І уровень опасности (желтый). Это значит, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Поэтому рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность и следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Из-за ухудшения погоды в Карпатах, снега и сильного ветра туристам рекомендовали воздержаться от походов в горы.

— Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье! По состоянию на 8.35 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 20-24м/с с порывами до 30 м/с. Облачно, ограниченная видимость до 70 м, мелкий дождь со снежной крупой, — сообщили в Черногорском горном поисково-спасательном посту.

Погода в Украине 24 сентября будут дождливой. По данным Укргидрометцентра, ливни продолжатся даже ночью.

В западных и северных областях Украины температура воздуха будет достигать от +11°C до +14°C. Погода в других регионах Украины будет еще холоднее.