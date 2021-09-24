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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Отработали высадку на побережье: как проходят учения Объединенные усилия-2021

Об’єднані зусилля-2021

На Приазовье состоялись тактические учения десантно-штурмовой роты морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины в рамках стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2021.

Украинские морпехи под прикрытием катерной группы и пограничников высадились с поисково-спасательного судна на побережье и обеспечили десантирование другого подразделения с вертолетов Ми-8.

Выполняя задание, они осуществили блокирование общевойскового резерва условного противника.

Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Об’єднані зусилля-2021
Отработали высадку на побережье: как проходят учения Объединенные усилия-2021 / 5 фотографий

Стратегические командно-штабные учения ВСУ Объединенные усилия-2021 стартовали в Украине 22 сентября и продлятся до 30 сентября на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей.

В рамках военного сотрудничества в них принимают участие вооруженные силы государств-партнеров США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы Партнерство ради мира.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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