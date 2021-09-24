Уголь с ОРДЛО на 1,5 млрд грн: суд арестовал участника незаконной схемы

Печерский райсуд Киева арестовал украинца, участвовавшего в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 млн грн залога.

Сами незаконные поставки угля происходили в конце 2014 — начале 2015 годов при прямом вмешательстве высших представителей российской власти с целью ослабления государственной и экономической безопасности Украины.

Венедиктова сообщила также, что лицу, обеспечивавшему поставки угля с временно оккупированных территорий и заключение украинским госпредприятием прямых контрактов с так называемыми ЛНР и ДНР, объявлено подозрение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

По ее данным, подозреваемый был связан с угольным бизнесом и вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, а потом отчитывался так называемым кураторам с обеих сторон.

— Совершенно очевидно, что вопрос поставок угля с оккупированных территорий контролировался на очень высоком уровне и не мог жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах — обязательно установит следствие, — отметила генпрокурор.

Фото: Ірина Венедіктова