Германия требует от Украины выплатить €40 млн сомнительного долга 1991 года

В Нацбанке Украины сообщили, что не видят оснований для выплаты сомнительного долга мюнхенской фирме, которая через немецких чиновников давит на украинское правительство.

Власти Германии с 2018 года требовали от Украины в пользу компании Varex от €40 млн — якобы за поставку аппаратов компьютерной томографии производства Siemens, согласно подписанному еще в 1991 году контракту.

Об этом свидетельствует расследование немецкого издания Der Spiegel, в подготовке которого участвовали журналисты программы Схемы.

Федеральный министр экономики и энергетики Германии, государственные секретари парламента в его министерстве и депутаты Бундестага от Христианско-демократического союза (один бывший) направили письмо в столицу Украины по делу о Varex.

— Федеральный министр экономики Петер Альтмаер написал срочные письма в Киев, а его министерство направило официальную делегацию в Украину под руководством депутата Бундестага от ХДС, — говорится в расследовании Der Spiegel.

СМИ добавляют, что секретарь парламента Альтмаер Томас Барайс (от партии ХДС) оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Немецкая компания Varex утверждает, что задолженность украинского правительства, которая, по подсчетам самой компании, с процентами уже достигла одного миллиарда евро, обеспечивается гарантийным письмом, выданным Национальным банком Украины в 1991 году.

Varex обращалась в НБУ в 2017 году. Тогда руководитель Валерия Гонтарева направила компании ответное письмо, в котором сообщила, что гарантия от 1991 года не является приемлемой. По ее словам, в документе отсутствуют суммы, срок действия, упоминание о самой компании Varex и, соответственно, обязательства Нацбанка перед ней.

Нынешнее руководство НБУ в ответ на запрос Схем подтвердило это мнение.

— Предоставленная копия документа не является банковской гарантией в соответствии с законодательством Украины и не может быть основанием для уплаты средств Национальным банком Украины, — заявили в ведомстве.

Varex оставила без ответа вопрос о несоответствии в документе. Адвокат Майкл Филиппи сообщил Der Spiegel, что копии всех соответствующих документов были предоставлены Министерству экономики. Оригиналы, включая государственную гарантию, хранятся в безопасном месте.

Министерство экономики Германии также не ответило на вопрос о содержании вышеупомянутого документа. Представитель ведомства лишь заявил, что за этим делом наблюдают с 1990-х годов. С тех же пор и неоднократно обращались к чиновникам Украины.

Издание также пишет, что фирма Varex была причастна к коррупционному бизнесу медицинских технологий.

Расследование показало, что немецкая компания действительно имеет сомнительное прошлое: в 90-х она попала в громкий коррупционный скандал — с выкупом доли общего украино-немецкого предприятия Донкавамет.

Компанию Varex уже давно подозревают в том, что она платила украинским политикам, хотя в фирме все обвинения опровергают.

Редакция Схем обратилась в Офис президента Украины с просьбой подтвердить, действительно ли имели место упомянутые в расследовании Der Spiegel факты давления немецкой стороны с требованием компании вернуть старый долг.

Пока ответ из ОП журналисты не получили.

Источник: Der Spiegel