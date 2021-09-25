СБУ сообщила о подозрении одной из руководителей Партии Шария — его теще Алле Бондаренко

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении теще блогера Анатолия Шария — Алле Бондаренко.

Она руководит партией зятя.

Подозрение объявили по ч.2 ст. 205-1 УК Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

В СБУ считают, что Бондаренко причастна к подделке документов о перерегистрации партии Объединенная Украина в Партию Шария, а также фальсификации протоколов заседаний партии, благодаря которым были выбраны нужные руководители.

Спецслужба напомнила, Виктор Шарий, на которого зарегистрировано политсилу, признался, что не имеет отношения к ее деятельности и за $500 позволил использовать свою фамилию.

В феврале 2021 он заявил, что хочет вернуть фамилию себе, потому что устал от шуток на эту тему.

В СБУ продолжают следствие и устанавливают других возможных причастных к незаконной деятельности. В данное время решают вопрос о мере пресечения для подозреваемых.

20 августа СНБО ввела санкции против Анатолия Шария, жены Ольги и ее матери Аллы Бондаренко.

В Украине Анатолий Шарий объявлен в розыск и подозревается в госизмене. По данным СБУ, с 2012 года он помогал государственным и неправительственным структурам РФ проводить специальные информационные операции против Украины.

Кроме госизмены, украинская спецслужба подозревает Шария в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч.1 ст. 161 УК). Если его вину докажут, блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Анатолий Шарий