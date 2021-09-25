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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Харьковский горизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность мэра

Вибори в Україні

Блок Кернеса выдвинул секретаря горсовета Игоря Терехова кандидатом в мэры Харькова на конференции городской организации блок Кернеса — Успешный Харьков.

Соответствующее решение единогласно приняли сегодня, 25 сентября, во время конференции.

Терехов выразил благодарность за доверие, а также обратился к врачам, добавив, что медики смогли бороться с коронавирусом, по его словам, несмотря на разрушенную предыдущим президентом систему здравоохранения.

Позже участники конференции почтили память экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса минутой молчания.

— Мне очень приятно, что нас объединяют общие ценности. Главное: мы любим Харьков и верим в харьковчан. Это город, где живет моя душа и без которого я не мыслю своей жизни. Скоро — год, как не стало Геннадия Адольфовича Кернеса. Для меня принять управление из рук — это одновременно и честь, и профессиональный вызов для всей наши команды, команды городского совета, — сказал Терехов.

Он добавил, что не считает себя политиком, а является хозяйственником и строителем.

— Я не политик, а сын и отец, и я несу ответственность перед своими детьми и перед своими родителями. Я буду сотрудничать со всеми, кто желает процветания нашему городу, — сказал Терехов.

Теперь он должен подать пакет документов в городскую территориальную избирательную комиссию. Регистрация кандидатов продлится до 30 сентября.

Горизбирком зарегистрировал шесть кандидатов.

Пять кандидатов на выборы являются самовыдвиженцами, и только один баллотируется от партии — экс-глава апелляционного суда, председатель фракции Партии Шария в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.

Остальные кандидаты:

  • экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин;
  • председатель областной организации Нацкорпусу Константин Немичев;
  • депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров;
  • экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин;
  • член партии Наш край Александр Кондрусик.

Фото: Depositphotos

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