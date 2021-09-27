Во вторник, 28 августа в Киеве ограничат работу некоторых станций метро в связи с проведением футбольного матча.

В 19.45 на НСК Олимпийский донецкий Шахтер проведет первый матч групповой стадии Лиги чемпионов с миланским Интером.

Перед началом игры станцию ​​метро Олимпийская могут закрыть на вход. После окончания матча Шахтер — Интер могут закрыть такие станции метро:

Олимпийская;

Дворец спорта;

Площадь Льва Толстого.

Киевский метрополитен принимает такие меры для безопасности пассажиров. Чтобы на станциях метро не возникало больших толп и давки.

25 сентября в Киеве также ограничили работу упомянутых станций метро. Тогда в столице проходил матч донецкого Шахтера и Ровенского Вереса.

Клубы встретились в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

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