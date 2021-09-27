Во вторник, 28 августа в Киеве ограничат работу некоторых станций метро в связи с проведением футбольного матча.
В 19.45 на НСК Олимпийский донецкий Шахтер проведет первый матч групповой стадии Лиги чемпионов с миланским Интером.
Перед началом игры станцию метро Олимпийская могут закрыть на вход. После окончания матча Шахтер — Интер могут закрыть такие станции метро:
- Олимпийская;
- Дворец спорта;
- Площадь Льва Толстого.
Киевский метрополитен принимает такие меры для безопасности пассажиров. Чтобы на станциях метро не возникало больших толп и давки.
25 сентября в Киеве также ограничили работу упомянутых станций метро. Тогда в столице проходил матч донецкого Шахтера и Ровенского Вереса.
Клубы встретились в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.
Читайте: