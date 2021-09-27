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Факты / Украина
Маргарита Верещагіна |

Готовьте кошельки. В чьи карманы заглянет новый скандальный закон о налогах

Верховна Рада

Недвижимость, огороды, авто или урожай. Что именно будут облагать налогами, а что нет? Над скандальным законопроектом №5600 избранники ломали головы в течение всего лета. Рекордное количество поправок и дискуссии. И вот, наконец, его готовы были вынести на рассмотрение ко второму чтению.

Сначала планы у разработчиков были очень амбициозными: собрать благодаря принятию этого законопроекта до 50 млрд грн. Обещали налоги преимущественно с богатых. Но после многочисленных обсуждений и правок — черновик уже не тот.

В финальном документе поступлений от состоятельных людей значительно меньше. Да и сами аппетиты разработчиков — резко похудели. Теперь рассчитывают уже на 30 млрд грн. Их прописали в проекте бюджета на следующий год, который представил министр финансов.

Как выяснилось, львиная доля денег от будущих налогов должна пойти на Большое строительство. Более 6 млрд — только на железнодорожную инфраструктуру. На строительство и реконструкцию аэропортов — больше 5 млрд. Немало запланировали и на украинское кино и большую реставрацию культурных объектов. А еще — на космическую и авиастроительную отрасли. За эти же деньги хотят провести и перепись населения.

Хватит ли средств на все эти потребности? Вот вопрос. Но если деньги все же соберут, то за счет кого?

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Налоги для богатых. Так позиционируют этот законопроект сами разработчики. Однако эксперты утверждают: больше он все же ударит по нам с вами.

Продал жилье — заплати + 18%. В случае принятия этого законопроекта государство будет считать, от скольких квартир вы можете избавиться за год. Ранее предлагали облагать дополнительным налогом каждую продажу. Сейчас деньги хотят брать лишь с третьей проданной квартиры. Вроде, касается не всех. Но вдруг вы решили переехать в свой дом и захотите продать все, что есть, чтобы его купить? Тогда готовьте кошелек.

Правда, здесь есть нюанс. Налог начислят не от общей стоимости проданного жилья, а на разницу между тем, что покупаете и продаете. А это уже другие деньги. Особенно для тех, у кого квартир действительно много.

Для тех, кто мечтает о новых квадратных метрах, тоже возможны неприятные сюрпризы. Новая 2-комнатная квартира в одном из спальных районов Киева обошлась хозяевам в $50 тыс. Если для застройщиков введут новые налоги — каждый квадратный метр здесь подорожает минимум на 20%. То есть заплатить покупателю за такое же жилье придется на $10 тыс. больше.

Впрочем, с этой нормой разработчики решили не торопиться. Хотя от самой идеи обложить налогами застройщиков отказываться не собираются.

А что же там с богачами? Первая и главная инициатива — рента на руду. Как выяснилось, аппетиты чиновников на финансовые поступления от нее резко сдулись.

Не дожил до второго чтения и акциз на зеленую энергетику. Благодаря ему чиновники планировали получать в бюджет 2 млрд грн ежегодно. Зато предусмотрели, как в 1990-х — льготы для вновь созданных предприятий на востоке Украины.

В очередной раз повысили акцизы на алкоголь + 5%. И развязали руки налоговой.

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Но главные инновационные сюрпризы коснутся селян. И уже поставили их на уши. Налог на огород и овощи оставили. 1 200 грн с каждого гектара, если он за пределами города. И в придачу плата за выращенный картофель или ту же тыкву. Если общий объем урожая превышает 78 тыс. грн.

Депутаты пошли дальше. Считать хотят и гусей, и других домашних птиц. И всех обложить налогом. Правда, гусям и их хозяевам немного повезло. Этим пернатым обещают льготные каникулы.

Будут ли собирать дополнительные налоги с кур, гусей, овощей или продавцов недвижимости? К этому вопросу депутаты вернутся, скорее всего, уже в октябре.

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