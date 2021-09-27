Недвижимость, огороды, авто или урожай. Что именно будут облагать налогами, а что нет? Над скандальным законопроектом №5600 избранники ломали головы в течение всего лета. Рекордное количество поправок и дискуссии. И вот, наконец, его готовы были вынести на рассмотрение ко второму чтению.

Сначала планы у разработчиков были очень амбициозными: собрать благодаря принятию этого законопроекта до 50 млрд грн. Обещали налоги преимущественно с богатых. Но после многочисленных обсуждений и правок — черновик уже не тот.

В финальном документе поступлений от состоятельных людей значительно меньше. Да и сами аппетиты разработчиков — резко похудели. Теперь рассчитывают уже на 30 млрд грн. Их прописали в проекте бюджета на следующий год, который представил министр финансов.

Как выяснилось, львиная доля денег от будущих налогов должна пойти на Большое строительство. Более 6 млрд — только на железнодорожную инфраструктуру. На строительство и реконструкцию аэропортов — больше 5 млрд. Немало запланировали и на украинское кино и большую реставрацию культурных объектов. А еще — на космическую и авиастроительную отрасли. За эти же деньги хотят провести и перепись населения.

Хватит ли средств на все эти потребности? Вот вопрос. Но если деньги все же соберут, то за счет кого?

Налоги для богатых. Так позиционируют этот законопроект сами разработчики. Однако эксперты утверждают: больше он все же ударит по нам с вами.

Продал жилье — заплати + 18%. В случае принятия этого законопроекта государство будет считать, от скольких квартир вы можете избавиться за год. Ранее предлагали облагать дополнительным налогом каждую продажу. Сейчас деньги хотят брать лишь с третьей проданной квартиры. Вроде, касается не всех. Но вдруг вы решили переехать в свой дом и захотите продать все, что есть, чтобы его купить? Тогда готовьте кошелек.

Правда, здесь есть нюанс. Налог начислят не от общей стоимости проданного жилья, а на разницу между тем, что покупаете и продаете. А это уже другие деньги. Особенно для тех, у кого квартир действительно много.

Для тех, кто мечтает о новых квадратных метрах, тоже возможны неприятные сюрпризы. Новая 2-комнатная квартира в одном из спальных районов Киева обошлась хозяевам в $50 тыс. Если для застройщиков введут новые налоги — каждый квадратный метр здесь подорожает минимум на 20%. То есть заплатить покупателю за такое же жилье придется на $10 тыс. больше.

Впрочем, с этой нормой разработчики решили не торопиться. Хотя от самой идеи обложить налогами застройщиков отказываться не собираются.

А что же там с богачами? Первая и главная инициатива — рента на руду. Как выяснилось, аппетиты чиновников на финансовые поступления от нее резко сдулись.

Не дожил до второго чтения и акциз на зеленую энергетику. Благодаря ему чиновники планировали получать в бюджет 2 млрд грн ежегодно. Зато предусмотрели, как в 1990-х — льготы для вновь созданных предприятий на востоке Украины.

В очередной раз повысили акцизы на алкоголь + 5%. И развязали руки налоговой.

Но главные инновационные сюрпризы коснутся селян. И уже поставили их на уши. Налог на огород и овощи оставили. 1 200 грн с каждого гектара, если он за пределами города. И в придачу плата за выращенный картофель или ту же тыкву. Если общий объем урожая превышает 78 тыс. грн.

Депутаты пошли дальше. Считать хотят и гусей, и других домашних птиц. И всех обложить налогом. Правда, гусям и их хозяевам немного повезло. Этим пернатым обещают льготные каникулы.

Будут ли собирать дополнительные налоги с кур, гусей, овощей или продавцов недвижимости? К этому вопросу депутаты вернутся, скорее всего, уже в октябре.