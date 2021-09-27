Погода на 28 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

Погода в Украине во вторник, 28 сентября, ожидается солнечная, но не везде. Днем и ночью не будет осадков на западе страны.
По данным Укргидрометцентра, температура на территории Украины поднимется — она достигнет от +13 до +15, а в Закарпатье одиночно до +19 градусов по Цельсию.
Однако теплую кофту с собой все же стоит взять, поскольку нагрянет ветер в большинстве регионов Украины — его скорость будет достигать около 5-10 м / с.
28 сентября днем температура на юге — от +15 до +17, на востоке — от +13 до +15, в центре — от +13 до +15, на севере — от +12 до +14, на западе — от +15 до +29.
Но на востоке страны облачно, а местами дожди. Температура — от +11 до +15. А ночью — от +3 до +7.
Погода в Киеве 28 сентября
В Киеве днем без существенных осадков, столбики термометра будут показывать от +12 до +14 градусов по Цельсию.
Ночью температура воздуха упадет максимум до +6. На юге — от +9 до +12, на востоке — от +6 до +8, в центре — от +7 до +9, на севере — от +6 до +8, на западе — от +7 до +11.
Укргидрометцентр прогнозирует, что в Киев ночью нагрянет ветер, а температура упадет. Столбики термометра покажут от +3 до +5 градусов.