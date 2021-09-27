Погода на 28 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Солнце и дожди: погода в Украине 28 сентября

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Погода в Украине во вторник, 28 сентября, ожидается солнечная, но не везде. Днем ​​и ночью не будет осадков на западе страны.

По данным Укргидрометцентра, температура на территории Украины поднимется — она ​​достигнет от +13 до +15, а в Закарпатье одиночно до +19 градусов по Цельсию.

Однако теплую кофту с собой все же стоит взять, поскольку нагрянет ветер в большинстве регионов Украины — его скорость будет достигать около 5-10 м / с.

28 сентября днем ​​температура на юге — от +15 до +17, на востоке — от +13 до +15, в центре — от +13 до +15, на севере — от +12 до +14, на западе — от +15 до +29.

Но на востоке страны облачно, а местами дожди. Температура — от +11 до +15. А ночью — от +3 до +7.

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В Киеве днем без существенных осадков, столбики термометра будут показывать от +12 до +14 градусов по Цельсию.

Ночью температура воздуха упадет максимум до +6. На юге — от +9 до +12, на востоке — от +6 до +8, в центре — от +7 до +9, на севере — от +6 до +8, на западе — от +7 до +11.

Укргидрометцентр прогнозирует, что в Киев ночью нагрянет ветер, а температура упадет. Столбики термометра покажут от +3 до +5 градусов.

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