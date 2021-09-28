У нас появляется 1 тыс. км угрозы — Кулеба о заявлениях Лукашенко по Украине

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова самопровозглашенного президента Беларуси по поводу Украины.

На днях Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу ситуации на украинской границе, якобы войска НАТО под видом учебных центров создают здесь свои базы. Он заявил, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV ответил, что слова Лукашенко — это образец русской пропаганды в его исполнении.