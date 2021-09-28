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Факты / Украина
Людмила Богданова |

У нас появляется 1 тыс. км угрозы — Кулеба о заявлениях Лукашенко по Украине

У нас появляется 1 тыс. км угрозы — Кулеба о заявлениях Лукашенко по Украине

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова самопровозглашенного президента Беларуси по поводу Украины.

На днях Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу ситуации на украинской границе, якобы войска НАТО под видом учебных центров создают здесь свои базы. Он заявил, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV ответил, что слова Лукашенко — это образец русской пропаганды в его исполнении.

— Это сигнал о том, что у нас появляется 1 тыс. км угрозы. Помните, как российская пропаганда придумывала распятых мальчиков? Так же Лукашенко будет придумывать какие-то суперсхроны и диверсантов на украинской территории …

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