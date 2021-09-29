Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра 29 сентября. Он отметил, что трагедия, которая произошла 80 лет назад — это длинные и ужасные воспоминания для нескольких поколений.

Как отметил президент, Бабий Яр — два ужасных слова, которые всегда будут в нашем прошлом. В то же время никогда снова — два важных слова, которые будут в будущем.

— Два слова, за какими более 100 тыс. человеческих жизней. Два слова, за какими миллионы искалеченных судеб. Два слова, за какими 80 лет совместной боли еврейского и украинского народов — Бабий Яр — написал Зеленский.

По его словам, Бабий Яр звучит, как два коротких выстрела. Но эти слова несут в себе длинные и ужасные воспоминания для нескольких поколений, которые знают и помнят, что выстрелов прозвучало гораздо больше.

Глава государства анонсировал, что сегодня во всех украинских школах состоится Национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра.

— Сегодня, в зависимости от возраста и воспитания, кто-то не впервые, а кто-то впервые услышит два этих страшных слова и эти страшные цифры, — сказал он.

Как отметил глава государства, на Национальном уроке расскажут:

о том, что 29 сентября 1941 года нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр;

о том, что за два последующих дня убили почти 34 тыс. человек;

о том, что за два последующих года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 тыс. человек. Кроме евреев, это были украинцы и ромы, военнопленные и пациенты психиатрических больниц;

о том, что в целом жертвами Холокоста в Европе стали минимум 6 млн евреев. Из них 500 тыс. были из Украины.

— Будущим поколениям необходимо знать эти цифры о страшных преступлениях нацизма, чтобы не поворилось таких ошибок и трагедий в истории человечества. И трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться, — подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста — наш долг перед будущими поколениями. А достойное чествование памяти всех погибших — долг перед прошлыми поколениями.

Ежегодно на 29 сентября приходится день памяти жертв Бабьего Яра. В 2021 году проходит 80 лет с периода массовых расстрелов во время немецкой оккупации Киева в годы Второй мировой войны.

С 27 сентября по 7 октября в столице Украины проходит ряд мероприятий, посвященных трагедии. В частности, выставки, презентации книг.

Подробнее о трагедии Бабьего Яра, и что необходимо знать о ней читайте в материале.

Источник: Владимир Зеленский