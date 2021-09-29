Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной. В частности, в большинстве областей ожидаются осенние заморозки.

По прогнозам синоптиков, ночью 30 сентября, а также 1-3 октября на территории Украины ожидаются заморозки. На поверхности почвы и местами в воздухе будет от 0 до +5 градусов. Объявлено I уровень опасности, желтый.

В то же время такое природное явление не предусматривают в большинстве западных областей и на побережье морей.

В северных и восточных областях прогнозируют заморозки в воздухе — 0…+3 градуса. В этих регионах объявлено II уровень опасности, оранжевый.

Между тем в Киевской области в ночь на 30 сентября и 1-3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до +5 градусов и местами в воздухе 0…+2 градуса. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Отметим, что сегодня, 29 сентября, погода в Украине будет преимущественно солнечной и без осадков. Теплее всего будет в западных и южных областях, а холодное всего — в северных, восточных и центральных.

В Киеве ожидается сухая погода. Температура в городе преимущественно будет держаться на уровне +11…+13.

Также синоптики дали прогноз на второй месяц осени. Так, погода в октябре будет почти в пределах климатической нормы — и по температуре воздуха, и по количеству осадков.

Средняя месячная температура ожидается в пределах +7 — +12 градусов, а в Карпатах — 6-7 градусов выше нуля.