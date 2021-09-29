Венецианская комиссия призвала не блокировать судебную реформу и создать Этический совет

Украина должна безотлагательно создать Этический совет при Высшем совете правосудия (ВРП). Об этом заявил президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Он отметил, что судебная реформа была в центре внимания во время его недавнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Джанни Букиккио убежден, что она имеет решающее значение для будущего страны и вызывает очень большие ожидания в украинском обществе.

— Еще одна важная часть этой реформы — создание Этического совета. Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов. Поэтому нужно, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел свои назначения, необходимы для проведения реформы, — отметил он.

Президент Венецианской комиссии положительно оценил принятие закона, который даст возможность возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Он напомнил, что ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех.

13 сентября Совет судей не смог избрать членов Этического совета, которые будут оценивать доброчестность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

Это означает, что начало нового этапа судебной реформы заблокировано. На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что не допустит блокировки судебной реформы.

Со своей стороны Госдепартамент США также призвал Украину спасти от срыва судебную реформу и избрать членов Этического совета судей.

Источник: Венецианская комиссия