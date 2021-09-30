104 личный кабинет — как внести показания счетчика газа и войти

104 — это платформа, с помощью которой можно передать показания счетчика газа в онлайне. Через 104 потребители газа могут оплатить тарифы за газ, не выходя из дома.

Чтобы воспользоваться сервисом 104, нужно сначала зарегистрироваться. После этого у вас появится личный кабинет, где вы сможете проводить все необходимые операции.

Как зарегистрироваться в сервисе 104, войти в личный кабинет и внести показания счетчика — смотрите в инструкции.

Какие данные нужны для регистрации на 104

— название компании-поставщика газа;

— номер лицевого счета (в системе поставщика);

— сумма последнего платежа за газ или номер счетчика газа;

— номер мобильного телефона;

— адрес электронной почты.

На один электронный адрес можно зарегистрировать один лицевой счет.

Разработчики рекомендуют во время регистрации использовать ПК для корректной работы сайта и сервисов.

После введения всех данных система предложит вам согласиться с условиями по обработке персональных данных. Без согласия регистрация будет отменена.

Следующим этапом является заполнение персональных данных, в частности поставщика природного газа. Его необходимо выбрать из списка, а если его в перечне нет – это значит, что регистрация на сайте 104 и доступ к лицевому счету невозможны.

После введения данных проверьте ваш адрес электронной почты. На него будет отправлено письмо со ссылкой, по которой нужно перейти.

Обычно письмо приходит через несколько минут. Если вы регистрируетесь в период с 1 по 5 число, оно может прийти через несколько часов. Если письма нет — поищите в папке Спам.

После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика.

Как платить за электричество

Ежемесячно 1 числа жители Киева должны фиксировать показания счетчика и передавать данные до 3 числа, а платить за потребленную электроэнергию — до 20 числа.

Сейчас передать показания счетчика и заплатить за свет можно не выходя из дома через личный кабинет на сайте YASNO или мобильное приложение.

Как дистанционно передать показатели электросчетчика и что для этого нужно — читайте в нашем материале.