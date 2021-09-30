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Факты / Украина
Юлія Клєцова |

104: как внести показания счетчика газа и войти в личный кабинет

104: как внести показания счетчика газа и войти в личный кабинет

104 — это платформа, с помощью которой можно передать показания счетчика газа в онлайне. Через 104 потребители газа могут оплатить тарифы за газ, не выходя из дома.

Чтобы воспользоваться сервисом 104, нужно сначала зарегистрироваться. После этого у вас появится личный кабинет, где вы сможете проводить все необходимые операции.

Как зарегистрироваться в сервисе 104, войти в личный кабинет и внести показания счетчика — смотрите в инструкции.

Какие данные нужны для регистрации на 104

104 личный кабинет — как внести показания счетчика газа и войти

— название компании-поставщика газа;

— номер лицевого счета (в системе поставщика);

— сумма последнего платежа за газ или номер счетчика газа;

— номер мобильного телефона;

— адрес электронной почты.

104 личный кабинет — как внести показания счетчика газа и войти

На один электронный адрес можно зарегистрировать один лицевой счет.

Разработчики рекомендуют во время регистрации использовать ПК для корректной работы сайта и сервисов.

После введения всех данных система предложит вам согласиться с условиями по обработке персональных данных. Без согласия регистрация будет отменена.

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Следующим этапом является заполнение персональных данных, в частности поставщика природного газа. Его необходимо выбрать из списка, а если его в перечне нет – это значит, что регистрация на сайте 104 и доступ к лицевому счету невозможны.

104 личный кабинет — как внести показания счетчика газа и войти

После введения данных проверьте ваш адрес электронной почты. На него будет отправлено письмо со ссылкой, по которой нужно перейти.

Обычно письмо приходит через несколько минут. Если вы регистрируетесь в период с 1 по 5 число, оно может прийти через несколько часов. Если письма нет — поищите в папке Спам.

После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика.

Как платить за электричество

Ежемесячно 1 числа жители Киева должны фиксировать показания счетчика и передавать данные до 3 числа, а платить за потребленную электроэнергию — до 20 числа.

Сейчас передать показания счетчика и заплатить за свет можно не выходя из дома через личный кабинет на сайте YASNO или мобильное приложение.

Как дистанционно передать показатели электросчетчика и что для этого нужно — читайте в нашем материале.

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