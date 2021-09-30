Погода в Украине в пятницу, 1 октября, будет дождливой лишь местами на западе. Столбики термометров покажут до +17 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в юго-восточных областях будет солнечно. Днем ожидается от +11 до +15 тепла, а ночью от +3 до +8 градусов.

В центральных и северных областях также будет солнечно, местами облачность. Днем столбики термометров покажут от +11 до +15 тепла, а ночью от +1 до +5 градусов.

На западе Украины будет теплее, чем в других регионах, но ожидаются дожди во Львовской и Волынской областях. Днем будет от +13 до +17 тепла, а ночью от +3 до +9 градусов.

В Киеве солнечно, днем от +13 до +15 градусов, а ночью может похолодать до +3 градусов.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, погода в Украине в ближайшие выходные будет очень солнечной. В эти дни не будет дождей, однако ожидается небольшой ветер.

В Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Донецке, Запорожье, Львове, Кривом Роге, Николаеве, Севастополе и других городах Украины 2-3 октября температура будет держаться преимущественно на уровне от +12 до +16.