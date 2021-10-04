Бабий Яр. Контекст: премьера в эфире Свободы слова на ICTV

Сегодня, 4 октября, в рамках спецформата Свободы слова на ICTV впервые в Украине состоится премьера документального фильма режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст.
Трансляция начнется в 22.00 в эфире Свободы слова.
После завершения показа ленты в студии состоится ее обсуждение, а также дискуссия о месте трагических событий 80-летней давности в истории Украины и всего мира.
К участию в обсуждении были приглашены:
- Сергей Лозница, режиссер
- Илья Хржановский, кинорежиссер, арт-директор Центра Бабий Яр
- Натан Щаранский, председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
- Патрик Дебуа, председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, основатель и президент французской организации Яхад-ин Унум
- Руслан Кавацюк, заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
- Роза Тапанова, и.о. директора Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
- Яков дов Блайх, главный раввин Киева и Украины
- Василий Расевич, историк
- Ольга Мусафирова, корреспондент Новой газеты в Украине
- Юрий Володарский, публицист
- Вахтанг Кебуладзе, философ
- Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net
- Андрей Куликов, председатель правления Общественного радио
- Епифаний, предстоятель Православной Церкви Украины
- Владимир Шейко, директор Украинского института
- Святослав Вакарчук, певец, общественный деятель, член Наблюдательного совета Центра Бабий Яр
- Владимир Кличко, спортсмен, член Наблюдательного совета Центра Бабий Яр
- Святослав (Шевчук), глава Украинской Греко-Католической Церкви
- Вячеслав Брюховецкий, почетный президент Национального университета Киево-Могилянская академия
- Георгий Касьянов, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины
- Михаил Минаков, философ
- Павел Казарин, журналист, теле- и радиоведущий
- Дмитрий Гордон, журналист, телеведущий
- Юрий Макаров, журналист, телеведущий
- Севгиль Мусаева, главный редактор Украинской правды
- Влад Троицкий, театральный режиссер
- Олег Сенцов, кинорежиссер
- Сергей Буковский, кинорежиссер
- Ахтем Сеитаблаев, кино- и театральный режиссер, актер
Бабий Яр. Контекст — фильм-лауреат специальной премии Каннского кинофестиваля 2021 года режиссера Сергея Лозницы, сделанный нидерландской компанией ATOMS & VOID при поддержке Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.
Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству почти 34 тыс. евреев в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.
Бабий Яр. Контекст уже получил награду среди документальных фильмов – премию Золотой глаз на Каннском международном кинофестивале и премию имени Шанталь Акерман на Иерусалимском международном кинофестивале как лучший иностранный документальный фильм.