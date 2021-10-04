Бабий Яр. Контекст: премьера в эфире Свободы слова на ICTV

Сегодня, 4 октября, в рамках спецформата Свободы слова на ICTV впервые в Украине состоится премьера документального фильма режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст.

Трансляция начнется в 22.00 в эфире Свободы слова.

После завершения показа ленты в студии состоится ее обсуждение, а также дискуссия о месте трагических событий 80-летней давности в истории Украины и всего мира.

К участию в обсуждении были приглашены:

Сергей Лозница , режиссер

, режиссер Илья Хржановский , кинорежиссер, арт-директор Центра Бабий Яр

, кинорежиссер, арт-директор Центра Бабий Яр Натан Щаранский , председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

, председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Патрик Дебуа , председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, основатель и президент французской организации Яхад-ин Унум

, председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, основатель и президент французской организации Яхад-ин Унум Руслан Кавацюк , заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

, заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Роза Тапанова , и.о. директора Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр

, и.о. директора Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр Яков дов Блайх , главный раввин Киева и Украины

, главный раввин Киева и Украины Василий Расевич , историк

, историк Ольга Мусафирова , корреспондент Новой газеты в Украине

, корреспондент Новой газеты в Украине Юрий Володарский , публицист

, публицист Вахтанг Кебуладзе , философ

, философ Борис Давиденко , главный редактор LIGA.net

, главный редактор LIGA.net Андрей Куликов , председатель правления Общественного радио

, председатель правления Общественного радио Епифаний , предстоятель Православной Церкви Украины

, предстоятель Православной Церкви Украины Владимир Шейко , директор Украинского института

, директор Украинского института Святослав Вакарчук , певец, общественный деятель, член Наблюдательного совета Центра Бабий Яр

, певец, общественный деятель, член Наблюдательного совета Центра Бабий Яр Владимир Кличко , спортсмен, член Наблюдательного совета Центра Бабий Яр

, спортсмен, член Наблюдательного совета Центра Бабий Яр Святослав (Шевчук) , глава Украинской Греко-Католической Церкви

, глава Украинской Греко-Католической Церкви Вячеслав Брюховецкий , почетный президент Национального университета Киево-Могилянская академия

, почетный президент Национального университета Киево-Могилянская академия Георгий Касьянов , заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины

, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Михаил Минаков , философ

, философ Павел Казарин , журналист, теле- и радиоведущий

, журналист, теле- и радиоведущий Дмитрий Гордон , журналист, телеведущий

, журналист, телеведущий Юрий Макаров , журналист, телеведущий

, журналист, телеведущий Севгиль Мусаева , главный редактор Украинской правды

, главный редактор Украинской правды Влад Троицкий , театральный режиссер

, театральный режиссер Олег Сенцов , кинорежиссер

, кинорежиссер Сергей Буковский , кинорежиссер

, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, кино- и театральный режиссер, актер

Бабий Яр. Контекст — фильм-лауреат специальной премии Каннского кинофестиваля 2021 года режиссера Сергея Лозницы, сделанный нидерландской компанией ATOMS & VOID при поддержке Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству почти 34 тыс. евреев в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Бабий Яр. Контекст уже получил награду среди документальных фильмов – премию Золотой глаз на Каннском международном кинофестивале и премию имени Шанталь Акерман на Иерусалимском международном кинофестивале как лучший иностранный документальный фильм.