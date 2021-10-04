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Анастасія Рогожінська |

Бабий Яр. Контекст: премьера в эфире Свободы слова на ICTV

Бабий Яр. Контекст: премьера в эфире Свободы слова на ICTV

Сегодня, 4 октября, в рамках спецформата Свободы слова на ICTV впервые в Украине состоится премьера документального фильма режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст.

Трансляция начнется в 22.00 в эфире Свободы слова.

Бабий Яр. Контекст: премьера в эфире Свободы слова на ICTV

После завершения показа ленты в студии состоится ее обсуждение, а также дискуссия о месте трагических событий 80-летней давности в истории Украины и всего мира.

К участию в обсуждении были приглашены:

  • Сергей Лозница, режиссер
  • Илья Хржановский, кинорежиссер, арт-директор Центра Бабий Яр
  • Натан Щаранский, председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Патрик Дебуа, председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, основатель и президент французской организации Яхад-ин Унум
  • Руслан Кавацюк, заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
  • Роза Тапанова, и.о. директора Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр
  • Яков дов Блайх, главный раввин Киева и Украины
  • Василий Расевич, историк
  • Ольга Мусафирова, корреспондент Новой газеты в Украине
  • Юрий Володарский, публицист
  • Вахтанг Кебуладзе, философ
  • Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net
  • Андрей Куликов, председатель правления Общественного радио
  • Епифаний, предстоятель Православной Церкви Украины
  • Владимир Шейко, директор Украинского института
  • Святослав Вакарчук, певец, общественный деятель, член Наблюдательного совета Центра Бабий Яр
  • Владимир Кличко, спортсмен, член Наблюдательного совета Центра Бабий Яр
  • Святослав (Шевчук), глава Украинской Греко-Католической Церкви
  • Вячеслав Брюховецкий, почетный президент Национального университета Киево-Могилянская академия
  • Георгий Касьянов, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины  Национальной Академии наук Украины
  • Михаил Минаков, философ
  • Павел Казарин, журналист, теле- и радиоведущий
  • Дмитрий Гордон, журналист, телеведущий
  • Юрий Макаров, журналист, телеведущий
  • Севгиль Мусаева, главный редактор Украинской правды
  • Влад Троицкий, театральный режиссер
  • Олег Сенцов, кинорежиссер
  • Сергей Буковский, кинорежиссер
  • Ахтем Сеитаблаев, кино- и театральный режиссер, актер

Бабий Яр. Контекст — фильм-лауреат специальной премии Каннского кинофестиваля 2021 года режиссера Сергея Лозницы, сделанный нидерландской компанией ATOMS & VOID при поддержке Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству почти 34 тыс. евреев в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Бабий Яр. Контекст уже получил награду среди документальных фильмов – премию Золотой глаз на Каннском международном кинофестивале и премию имени Шанталь Акерман на Иерусалимском международном кинофестивале как лучший иностранный документальный фильм.

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