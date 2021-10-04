Комиссия по вопросам стратегического партнерства Украины и США проведет заседание ориентировочно в конце октября или в начале ноября. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, перед Комиссией сейчас стоит две задачи — перезагрузить орган и принять новую Хартию стратегического партнерства, которая будет адаптирована под требования современности.

Кулеба заявил, что представительство Комиссии по стратегическому партнерству будет возглавлять глава МИД Украины и государственный секретарь США.

По мнению министра, если переходить на более высокий уровень, то это должен быть формат президентского совета.

— Я думаю, мы должны отходить от модели, когда собеседником президента Украины является вице-президент Соединенных Штатов. Этот вопрос статуса двусторонних отношений.

Дмитрий Кулеба также отметил важность формирования в Государственном департаменте США команды, которая будет отвечать за Украину.

Украина и США договорились возобновить работу органа во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце августа. До этого орган он не функционировал несколько лет.

8 сентября Дмитрий Кулеба собирал украинскую часть Комиссии по стратегическому партнерству.