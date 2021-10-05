На Донбассе возможно обострение: оккупанты завозят оружие и повышают боеготовность

Российские наемники на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях готовятся к активизации обстрелов позиций ВСУ в зоне ООС, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Под видом перевозки имущества автотранспортом якобы для подготовки к зиме на территорию ОРДЛО скрыто завозят дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения.

Заметили украинские разведчики и значительную интенсивность тренировок по боевой готовности, в частности в артиллерийских и минометных подразделениях.

— Таким образом оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения, — считают в ГУР Минобороны.

В конце сентября оккупанты в ОРДЛО развернули масштабную агитационную кампанию по призыву на военную службу, чтобы пополнить ряды незаконных вооруженных формирований новыми боевиками из числа местного населения.

А для того, чтобы не допустить снижения уровня укомплектованности подразделений на передовых позициях, российское командование заставляет оставаться на военной службе тех, у кого заканчивается срок контракта.