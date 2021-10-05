Европа в шоке, потому что зима на носу, а голубое топливо постоянно дорожает. В конце этой недели европейский прайс вырос до рекордных 1200 долларов за тысячу кубов.

Теплая зима 2020-го и коронакризис уменьшили спрос, а с ним и цены. Поставщики ограничили добычу и не смогли вовремя отреагировать на рост потребности в топливе.

И Газпром, потирая руки, начал выполнять свои контрактные обязательства на минимально возможном уровне, как будто в Европе нет дефицита. В то же время вырос спрос на голубое топливо и в странах Азии.

На фоне заоблачных цен происходит еще один скандал. Венгры и русские забили первый гвоздь в гроб украинской газотранспортной системы. С первого октября Газпром начал поставлять голубое топливо Будапешта через турецкий поток в обход Украины.

По мнению бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, политическая кухня Венгрии — более закрытая, чем мы представляем. Гибкая игра, ориентированная глубоко на свои нужды, и в которой премьер Венгрии Виктор Орбан не прочь переиграть самого Путина.

В этом случае холодный экономический расчет снова победил европейские ценности. Что касается России, то никакого экономического смысла в ответвлении Венгрии не было.

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Действие нашего с русскими контракта по транзиту газа в Венгрию через украинскую ГТС истекает в 2024 году, поэтому Москва должна нам компенсировать все потери от нового соглашения Газпрома с Будапештом. А это ежегодно около десяти миллиардов кубометров.

Это еще раз свидетельствует об экономической нецелесообразности такого контракта. Но все понимают, что дело здесь далеко не в экономике, а в политике.

Ни для кого не секрет, что стратегический план России — это похоронить украинскую ГТС. В то же время у Путина заявили, что готовы разговаривать с Украиной относительно прямых закупок газа, как это было до 2015 года. Но стоит ли наступать на те же грабли?

И здесь у Путина есть поле для маневра. Или газовое соглашение, или газовая изоляция — вот такой шантаж.

И действительно все предыдущие скандалы и потери для украинской ГТС — это ничто по сравнению с тем, что может произойти после запуска Северного потока-2. Но результаты недавних выборов в Бундестаг дали Украине определенную надежду.

Запасов газа в украинских хранилищах на зиму должно хватить. В Кабмине пообещали, что новых цифр в нынешних платежках не будет. Но вопрос в другом: какой будет зима? Единственный черный лебедь в этой ситуации — неожиданный мороз. Или тепло, которое может спутать карты даже Газпрома.

Рост цен на газ в Европе

В начале года стоимость тысячи кубометров газа на Европейской бирже составляла $344. Первый серьезный скачок цены зафиксировали в августе — $553.

В начале сентября уже был исторический рекорд. Цена газа на Европейской бирже достигла более $600. А теперь такие рекорды фиксируют чуть ли не каждый день. К примеру, накануне было $945 за 1 тыс. куб. м. Так дорого в начале сентября газ еще не стоил никогда.

Первой причиной такого помешательства на газовом рынке эксперты называют дефицит, поскольку прошлогодняя зима была достаточно холодной, а запасы в хранилищах были маленькими на начало года.