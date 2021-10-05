Украина не собирается проводить прямые переговоры с Россией о поставках газа, даже если возникнет необходимость в дополнительной закупке голубого топлива.

Об этом рассказал в одном из интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Такие переговоры не планируются, — подчеркнул глава правительства, отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров с Москвой о дополнительной закупке газа.

Шмыгаль уточнил, что в подземных хранилищах газа Украины есть более 18,5 млрд кубов, что больше, чем в предыдущие годы.

Премьер заверил, что нашей стране удастся нормально пройти эту зиму и отопительный сезон, несмотря на газовый кризис, который в последнее время наблюдается в Европе.

Шмыгаль напомнил, что НАК Нафтогаз Украины предложила стабильную годовую цену на газ для населения в размере 7,96 грн за 1 куб. м.

– С вероятностью 100% газ, находящийся в Украине, здесь и будет использован. Часть газа закупалась по цене 3-4 грн. Часть сейчас закачивается уже дорого – по 18 грн. Часть – это собственная добыча. Этот микс позволяет удержать до весны цену, которая установлена в контракте. Это также было просчитано Нафтогазом. Сейчас мы довольно уверенно себя чувствуем с точки зрения прохождения отопительного сезона с газом, — объяснил Шмыгаль.

Премьер также сообщил, что Украина будет настаивать на сохранении транзита газа из России через украинскую газотранспортную систему (ГТС) еще минимум на 15 лет. Действующий контракт на транзит газа через Украину завершится в 2024 году.

Стоит отметить, что Украина не импортирует природный газ по контракту с российским газовым монополистом Газпром с ноября 2015 года. Голубое топливо наша страна закупает исключительно на западной границе.