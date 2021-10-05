Убийство евреев — это было частью систематического геноцида — Натан Щаранский

Бабий Яр — это самый сильный символ того, как советская власть пыталась вычеркнуть и уничтожить в памяти людей эту локацию.

Об этом заявил глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Убийство евреев — это было частью систематического геноцида в Украине. То, что это было незамеченным в политической жизни, это нужно анализировать не только Украине, но и всему миру, — заявил он.

По словам Щаринського, Бабий Яр — это братская могила, которая осталась в Европе. Здесь были убиты тысячи евреев, но об этом ничего не знали, ведь запрещали об этом говорить.

— Бабий Яр — было таинственное, подпольное слово чего-то ужасного, — добавил Щаринський.

Как добавил глава Наблюдательного совета, сразу после Второй мировой войны началась антисемитская политика Сталина. Тогда, в частности закрывали еврейские учреждения и убивали еврейских поэтов.

— Страны воюют, водят колонны пленных, затем приветствуют новую власть и в промежуток этого времени исчезло полтора миллиона евреев в Украине, которые жили здесь много лет, — сказал Щаринський.

По его словам, это все прошло почти незаметно и советские власти могли очень легко принять решение, чтобы превратить Бабий Яр в самую большую мусорную яму или самый большой стадион, лишь бы заасфальтировать память.