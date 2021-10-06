Осужденного в оккупированном Крыму украинского политзаключенного Андрея Захтея из-за якобы нарушения режима поместили на 10 суток в так называемую “яму” – карцер в подвале симферопольской колонии строгого режима N1.

В связи с этим украинский омбудсмен Людмила Денисова призывает Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову обеспечить надлежащие условия содержания гражданина Украины.

Кроме того, Людмила Денисова просит о полном медицинском обследовании Андрея Захтея, по результатам которого оказать ему квалифицированную медицинскую помощь.

По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, у Андрея есть хронические заболевания, а недавнее медицинское обследование показало, что его состояние ухудшается.

– Он жалуется на боли в спине из-за травмы позвоночника, онемение рук и ног. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, отныне украинский гражданин вынужден находиться еще и в невыносимых условиях холода и сырости, – возмущается омбудсмен.

Людмила Денисова отмечает: помещение Андрея Захтея в карцер противоречит гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Подконтрольный РФ так называемый “Верховный суд Крыма” приговорил Андрея Захтея к 6,5 годам лишения свободы за якобы подготовку диверсии с использованием оружия.

Отбывает наказание гражданин Украины в исправительной колонии строгого режима N1 города Симферополя.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова