Компьютеризация государственных реестров поможет искоренить коррупцию экономики и бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского экономического форума.

— Компьютер взятку не возьмет. Очень важно это изменение и открытость и правильное выстраивание и дизайн государственных реестров. Единый социальный реестр, единый демографический реестр. Это огромные реформы, которые изменят государство. Мы все это оценим, когда оно заработает, — сказал премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что это позволит иначе устанавливать социальные стандарты, устанавливать экономические и макроэкономические показатели, макропрогнозы.

— Когда мы единственный демографический реестр, он оцифрован и мы понимаем страну, в которой живем, ресурсы, которыми располагаем. Совсем иначе считаются показатели. Сегодня, мы, не имея переписи с 2000 года, не понимаем как считать валовой национальный продукт на душу населения. Это тоже создает определенную проблематику для экономики страны.

Поэтому эти вещи, в этих реализациях, в которых мы работаем, они очень важны и действительно изменят и реформируют нашу страну, и уберут коррупцию по экономике и бизнесу.