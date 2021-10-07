В столичном университете им. Бориса Гринченко выездная бригада по вакцинации. В очереди все — от студентов и профессоров до уборщиц. Никто не хочет возвращаться к дистанционному образованию.

Вариантов нет, так как персонал учебных заведений должен быть вакцинирован на 80%. Иначе — преподавание онлайн, от которого уже устали все.

О намерениях не допускать к работе без сертификата о вакцинации работников различных сфер министр Виктор Ляшко сказал еще пару недель назад. В обществе сразу вспыхнули споры.

Законно ли обязывать людей вакцинироваться или нет? А как же право человека на выбор? И как это происходит в других странах.

Норвегия по количеству привитых 15-я в мире. Впрочем, о принудительной вакцинации здесь не слышали вообще.

Власть не обязывала, но проводила бесконечную разъяснительную работу. А своей власти норвежцы доверяют. Сейчас вакцинироваться можно даже просто по дороге на работу.

В Поднебесной, где обычно коммунистическая партия говорит “надо”, а народ отвечает “да”, запретов на работу без Covid-сертификата тоже не вводили. Но в повседневной жизни это создает кучу неудобств.

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В Украине на этой неделе решили пойти дальше просто ограничений. Правительство подготовило приказ о нескольких категориях работников. Министр Ляшко отметил, что это не принудительная вакцинация, а обязательная.

Кто же подпадает под эти категории? Прежде всего те работники, которым приходится работать с людьми. То есть иметь много контактов.

Возвращение учеников и студентов в классы существенно повысило количество заражений. Это отметили, например, в Центре контроля заболеваемости Одессы.

Вторая категория — медики. Их в Украине привито больше всего среди других профессий, свыше 80%.

Противники прививок есть повсюду в мире, радикально за них взялись в Соединенных Штатах. Несмотря на новую волну эпидемии там начали массово увольнять невакцинированный медперсонал.

Президент Джо Байден выдал приказы, которые не оставляют выбора. Увольнять невакцинированных работников всех учреждений, получающих деньги от государства. То есть по нашему — бюджетников.

Но на этой неделе санкции распространились уже на частные компании. Они должны ввести обязательное вакцинирование или еженедельное тестирование на Covid-19 за собственные деньги. Этот приказ коснулся 80 млн американцев.

Украинское правительство пока на частные компании не посягает. Но к категориям обязательного вакцинирования отнесены все работники частных и государственных учреждений. От местного уровня до центрального.

Будут ли увольнять с работы чиновников, педагогов или медиков, которые не пройдут вакцинацию — это пока горячие вопросы.

Вот как объяснял журналистам глава Минздрава.

— Мы не говорим об увольнении. Работники отстраняются от работы на период действия карантина — без сохранения заработной платы. То есть, речь фактически идет об отпуске за свой счет, до конца эпидемии. Для тех, кто не хочет вакцинироваться.

Интересно, будет ли учитываться то, что среди невакцинированных есть большой процент людей, которые уже переболели и имеют антитела? Или будут требовать от них обязательной вакцинации?

Если посмотреть на рекомендации США, Канады, Великобритании, Германии, Италии и Израиля, то там позиция четкая. Всем, кто переболел, нужна вакцинация. Дискуссия ведется о том, одна или две дозы.

Приказ об обязательной вакцинации педагогов, медиков и чиновников пока ждет утверждения правительства. Минздрав уверяет, что имеет право на такой шаг в соответствии с законом о защите населения от инфекционных болезней. Но вопрос в том, как все это будет выполняться.

Нужен ли закон об обязательной Covid-вакцинации

Новое исследование немецких ученых вызывает тревогу: обязательная вакцинация может оказать существенное негативное влияние на добровольную явку граждан в пункты вакцинации против Covid-19.

Противодействие Covid-прививкам наблюдается сегодня во всем мире, что вызвало необходимость введения политики обязательной вакцинации.

Так, в марте правительство Галисии в Испании ввело обязательную иммунизацию для взрослых, а на нарушителей наложило значительные штрафы. Италия сделала прививки обязательными для медицинских работников. Системы Калифорнийского университета и Калифорнийского государственного университета объявили в конце апреля, что вакцинация будет обязательным условием при поступлении в эти учебные заведения.