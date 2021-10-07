Погода в Украине на выходных (9 и 10 октября 2021 года) будет солнечной и без осадков. Днем температура воздуха поднимется максимум до +15, а ночью в некоторых регионах возможны заморозки.

Подробный прогноз погоды в Украине на выходные, 9 и 10 октября 2021 года, смотрите в материале.

Прогноз погоды в Украине на выходные

В субботу, 9 октября, на юге Украины будет облачно с прояснениями. Днем ожидается +13, +15, ночью столбик термометра опустится до +4, +7.

На востоке Украины днем ​​синоптики прогнозируют +12, +14, ночью от +5 до 0. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/c.

В северных регионах погода 9 октября также будет без осадков. В дневное время суток температура воздуха на уровне +10, +14, ночью похолодает до +3, 0.

На западе Украины ожидается днем ​​от +10 до +15, ночью столбик термометра опустится максимум до +1.

В центральных областях в дневное время суток температура воздуха составит +11, +14, ночью — от +4 до 0.

В Киеве — переменная облачность. Днем +11, +13, ночью до +3, +1.

В большинстве регионов скорость ветра ожидается на уровне 5-10 м/c, на юге и востоке — 7-12 м/c.

В воскресенье, 10 октября, погода в Украине также будет солнечной, осадков не ожидается. В большинстве регионов скорость ветра составит 5-10 м/c, на юге и востоке усилится до 7-12 м/c.

На юге Украины +13, +15 днем, ночью +3, +7. В восточных регионах в дневное время суток +12, +14, ночью похолодает до +2, +5.

На севере +10, +14 днем, а ночью столбик термометра опустится максимум до 0. На западе Украины 10 октября синоптики прогнозируют +10, +15 днем, а вот ночью ожидаются заморозки до -1.

В центральных областях ожидается +11, +14 днем, ночью похолодает до +4, +1.

В столице Украины днем ​​+11, +13, ночью до +1, +3.