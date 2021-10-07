Открывается первая очередь мемориала Холокоста в Бабьем Яру

В Бабьем Яру открывается первая очередь мемориала. 6 октября, всемирно известная художница-концептуалистка Марина Абрамович представит новый мемориальный объект – Кристаллическую стену плача.

До конца года будет открыто первое музейное пространство – Курган. Об этом, подводя итоги пятилетней работы Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, сообщили члены Наблюдательного совета организации.

Участники пресс-конференции также отметили, что впервые за 80 лет ведется системная работа над мемориализацией места самого большого во время Второй мировой войны массового убийства киевских евреев, и это проходит в полной синергии и сотрудничестве с государством.

— Когда я приходил в Бабий Яр со своим друзьями, гостями, иностранцами, я всегда чувствовал, что нужно что-то сделать тут. Но всегда думал, что это фактически неподъемная задача. И только в 2015 году, когда мы начали на эту тему говорить, я почувствовал, что это реально. Пять лет назад мы объявили о нашем обязательстве создать Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр. Я его считаю очень важным. Мы чувствуем огромную ответственность, мы не имеем права на ошибку. В это вовлечена огромная команда талантливейших молодых украинцев, ведущих мировых специалистов, великих мировых художников, архитекторов, скульпторов – отличная огромная команда тех, кто осознают свою ответственность. Мы должны рассказать правду. Когда эта правда будет сильно нами рассказана – это будет важный стейтмент. Украина мощно заявит – мы современная здоровая нация и будем одной из самых успешных европейских наций. Это очень важно для успешного будущего Украины, – сказал член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

С первого дня массовых расстрелов в Бабьем Яру прошло уже более 80 лет. Однако история Холокоста от пуль до сих пор остается не рассказанной и содержит немало белых пятен.

С момента создания Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр поставил перед собой задачу почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

Организация ставит перед собой цель вывести историю трагедии Бабьего Яра из забвения, в котором она находилась фактически 80 лет, и построить на территории яра мемориальный комплекс международного уровня, который достойно почтит память всех погибших в Бабьем Яру и во времена Холокоста.

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В прошлом году Мемориальный центр подписал меморандум о сотрудничестве с правительством Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

За годы работы был наработан исторический нарратив, который признан мировым научным сообществом. Проводятся исследования, которые позволили сделать целый ряд важных научных открытий, например, о точном месте первого самого массового расстрела.

Команда Мемориального центра также разработала и представила в начале этого года художественную концепцию будущего мемориала.

На территории яра уже представили ряд объектов, где уже можно вспомнить историю места и почтить память погибших: символическая синагога Место для размышлений, аудиовизуальная инсталляция Зеркальное поле с именами жертв, аудиоинсталляция на Дороге скорби, серия инсталляций Взгляд в прошлое.

6 октября открыли мемориальный объект Кристаллическая стена плача художницы Марины Абрамович. А до конца года здесь появится первое музейное пространство – Курган, разработанный берлинской архитектурной компанией SUB.

Со временем планируют открыть еще серию музеев: музей Холокоста в Украине и Восточной Европе, музей трагедии Бабьего Яра 1941-1943, музей истории забвения трагедии во времена СССР, музей истории места и Куреневской трагедии и так далее.

Бабий Яр является крупнейшей братской могилой погибших во время Холокоста в Европе. Именно поэтому важно помнить эту трагическую историю, отметил председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский.

— С детства я понимал, что Бабий Яр – это страшное место, страшная трагедия, и ее история почему-то умалчивается. Даже когда мы начали работать над созданием мемориала, было известно лишь 10% имен погибших здесь, хотя многие из них просто хранились в архивах. Бабий Яр – это не только символ Холокоста от пуль, это также символ невероятных усилий Советского Союза, направленных на то, чтобы уничтожить память об этой трагедии. В то же время антисемитизм начинается с евреев, но на этом не заканчивается. Мы не просто создали сильную международную команду. Мы начали возвращать месту память. Это место должно стать главным центром по изучению истории Холокоста. Я рад, что на пути к реализации этой цели мы тесно сотрудничаем с государством.

Член Наблюдательного совета, соучредитель и председатель Наблюдательного совета консорциума Альфа-Групп и международной инвестиционной компании Letterone, соучредитель Еврейского конгресса России и благотворительного фонда Genesis Philanthropy Group Михаил Фридман рассказал, что без колебаний присоединился к инициативе создания мемориала в Бабьем Яру.

— Мои родственники погибли в Украине во время Холокоста, даже могил не осталось. Конечно, в еврейской среде знали, что здесь произошло. Но в течение многих лет это была табуированная тема. Поворотным пунктом стало стихотворение Бабий Яр, написанное и прочитанное Евгением Евтушенко. Бабий Яр был первым публичным случаем протеста против забвения памяти жертв. Тогда люди почувствовали, что можно бороться, чтобы это место не превратилось в стадион или что-то другое. Создать здесь мемориал – это дело, важное не только для Украины и еврейской общины, но и для всего мира.

Соучредитель и член Наблюдательного совета консорциума Альфа-Групп и международной инвестиционной компании Letterone со штаб-квартирой в Лондоне и благотворительного фонда Genesis Philanthropy Group Герман Хан также рассказал свою историю о трагедии.

По его словам, часть его родственников также по приказу пошла в Бабий Яр. Как только Хан услышал о проекте Мемориального центра, то сразу согласился принять в нем участие.

– Одна из главных задач этого проекта – рассказать правду и попытаться повлиять на молодые поколения для того, чтобы такого рода трагедии никогда не могли повториться в будущем. Развитие толерантности, терпимости и равноправного отношения к людям разных национальностей – это та задача, которую мы перед собой ставим.

Для создания мемориала в Бабьем Яру сейчас самое время. Следующие поколения будут уже слишком далеко от этой трагедии. Об этом заявил политик, бывший президент Польши Александр Квасьневский. Кроме того, по его убеждению, это шанс для Украины начать говорить о различных страницах истории и переосмысливать их.

— На территории Польши, в концлагерях и не только во время Холокоста убили 3 млн евреев. Об этом нужно говорить. И говорить откровенно. Конечно, каждый народ хотел бы видеть себя героями. Но правда в том, что всегда и везде были люди, которые помогали, которые действительно были героями, и были те, кто помогал убивать. История Украины сложная и драматическая. И современная нация готова говорить правду, видеть правду, оценивать ее и делать такие выводы, которые пойдут на пользу, – подчеркнул он.

Украинский спортсмен, многократный чемпион мира по боксу и общественный деятель Владимир Кличко рассказал, что часть детства провел в бывшей Чехословакии. Школьное образование там предусматривало посещение концлагерей, которые были расположены возле Праги, а также в Польше и Германии.

— Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр важен не только для Киева, не только для Украины, но и для всего мира. Он будет учить будущие поколения так же, как и я когда-то был обучен тому, насколько страшный нацизм. История имеет свойство повторяться, поэтому важным является исследовательский центр, ведь такие трагедии произошли не только в Бабьем Яру, но и во всей Европе. Я уверен, что центр Холокоста очень значимый для подрастающего поколения, для взрослых, которые не очень хорошо знакомы с историей. Для меня большая честь быть в Наблюдательном совете центра.

Утрачено уже 80 лет, из них 50 лет советской власти, когда проводилась политика забвения. Наконец есть возможность сделать мемориал, отметил в своей речи главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх.

— Сейчас мы можем сделать что-то уникальное, что-то такое, что поставит Украину на мировую карту и может заставить и другие музеи Холокоста в Украине и мире опять подумать, как вывести музейную сферу на более современный этап. Мы потеряли поколения, которые ничего не знали о Холокосте. Те, кто родился в 40-50-х, даже 60-х годах, это понимали, рожденные в 90-х, 2000-х годах теперь будут об этом знать. А в 70-80-е годы из-за советской системы они могли никогда не узнать об этом. Но это не причина для нас потерять следующие поколения. Самая сложная вещь – это рассказать правду. Люди в Украине, которые были убиты в Бабьем Яру, были двойными жертвами. Их убили один раз, а потом память о них была уничтожена второй раз уже советской властью, – сказал он.

К 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру прошли мероприятия, призванные почтить память всех погибших.

29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли почти 34 тыс. киевских евреев. Бабий Яр стал страшным символом Холокоста в Восточной Европе. Это был едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны.

С 1941 по 1943 года нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тыс. человек, убив почти все еврейское население города. Со временем в Бабьем Яру были убиты ромы, политические противники оккупационной власти – украинские националисты и советские подпольщики, советские военнопленные, пациенты психиатрической больницы.