С главы ВР никто не становился президентом — сегодня этот предохранитель убрали — Разумков

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих политических амбициях после отзыва с должности спикера Верховной Рады.

— Я раньше говорил, что я буду строить команду и внутри парламента, я надеюсь, найдутся такие люди и вне парламента. На пенсию я не собираюсь, здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед. Я уже говорил, есть те ценностные вещи, которые, к сожалению, сегодня не выполнены. Я точно знаю, что мы должны сделать, иначе нам потом будет стыдно людям в глаза смотреть. Если не получилось это сделать с должности спикера, будет делать это с должности народного депутата. Думаю, что у нас все получится, — сказал он.

Относительно своих президентских амбиций он сказал следующее:

— Президентские выборы еще не начались, но раньше все, что говорили: С главы Верховной Рады никто не становился президентом — этот предохранитель сегодня убрали.

За отставку Разумкова 20 голосов За было от партии Батькивщина. По мнению нардепа, именно эта партия в будущем сформирует новую коалицию с партией Слуга народа.

— Накануне мои коллеги разгоняли информацию, кто с какими олигархами работает. Я думаю, что лучше не говорить, а посмотреть, кто, за что и как принимает решения. Что касается голосования Батькивщины — я утром знал, как они проголосуют, но я думаю, что мы увидели новую коалицию партия Слуга народа и Батькивщина. СНБ будет, — сказал он.

7 октября депутаты отправили в отставку с должности спикера ВР Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали народных 284 депутата.

Больше всего голосов дала фракция Слуга народа — 215. Также за отставку Дмитрия Разумкова проголосовали 20 народных депутатов от фракции Батькивщина, 19 — от партии За будущее, 18 — от группы Довіра, 6 — от фракции Голос и 6 — внефракционных.