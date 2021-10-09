Хищение около 150 млн грн на строительстве Подольского моста: объявлены новые подозрения

Киевская городская прокуратура сообщила о новых подозрениях первому заместителю руководителя коммунального предприятия Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений, руководителю генподрядной организации и двум руководителям подрядных организаций.

Их подозревают в присвоении и хищении около 150 млн грн на строительстве Подольского моста через Днепр в Киеве.

Следствие установило, что в апреле 2017 между Дирекцией по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева и генподрядчиком был заключен договор генподряда по выполнению работ.

В течение 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приема выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн. Но, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на вышеуказанную сумму не подтверждается документально и фактически.

Кроме того, в августе-ноябре 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками были составлены и подписаны акты приема выполненных работ по обустройству антикоррозионной защиты металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста.

Но, согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ опять же не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн грн. А общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба составляет около 150 млн грн.

Подольско-Воскресенский мост в Киеве начали строить еще в 1993 году. В течение всего этого времени строительство то возобновляли, то снова ставили на паузу из-за нехватки средств.

Подольско-Воскресенский мостовой переход соединит оба берега города, в том числе и за счет ветки метро. На днях в КГГА сообщили, что уже начали саму подготовку к строительству метро на Троещину. Ранее в Минфине предполагали, что его могут построить до 2024 года.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура