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Факты / Украина
Юлія Захарченко |

ДТП на Броварском проспекте в Киеве: стало известно количество пострадавших

ДТП на Броварском проспекте в Киеве: стало известно количество пострадавших

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. На Броварском проспекте водитель легкового автомобиля Volkswagen двигался в направлении станции метро Лесная.

Однако мужчина не справился с управлением и въехал в автобус Isuzu, который перевернулся и въехал в металлическую опору.

ДТП в Киеве — подробности ДТП происшествия 9 октября на Броварском проспекте

По данным полиции, в результате автокатастрофы травмировались шесть человек. У всех пострадавших — телесные повреждения различной степени тяжести.

Медицинские работники госпитализировали в больницу водителя легковушки 1996 года рождения и трех граждан, а другим людям оказали помощь на месте аварии.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Следователи назначили ряд профессиональных экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии, механизм столкновения автобуса и легковушки. Досудебное расследование продолжается.

В сети появилось видео автокатастрофы. По данным СМИ, звук аварии можно было услышать даже возле станции метро Черниговская.

О ДТП на Броварском проспекте в Киеве стало известно вечером в субботу, 9 октября. Местные СМИ сообщали, что у одного из пострадавших — перелом ноги.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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