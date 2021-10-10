Запуск российского газопровода Северный поток-2 провоцирует гибридную газовую войну на всей территории континентальной Европы, проявлениями чего могут быть цены на газ и шантаж со стороны России.

Об этом рассказала в интервью Радио Свобода вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она напомнила о содержании энергетической стратегии России, действие которой завершилось в прошлом году. В этом документе прямо указывалось, что залежи газа в РФ являются одним из основных инструментов геополитического влияния.

– Мы сейчас на пороге континентальной газовой войны, которую развернула Россия… Сегодня Северный поток-2 открывает поле для газовой битвы на всей территории континентальной Европы. Это означает, что цены на газ, давление относительно запуска проекта Северный поток, и индивидуальный шантаж каждой страны – это все часть гибридной войны, — подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что сдержать Россию может только консолидированная позиция Европейского Союза. Стефанишина уточнила, что президент Украины Владимир Зеленский уже инициировал дебаты на уровне лидеров стран Евросоюза и государств-членов ЕС по энергетической безопасности в Европе.

Она подчеркнула, что нынешняя ситуация с ценами на газ в Европе – это своеобразная “игра” России на повышение ставок, чтобы заставить европейские страны пойти на уступки в сертификации Северного потока-2.

Вице-премьер добавила, что в нынешней ситуации с газовым кризисом, который провоцирует Москва, важно, чтобы позиция была сильна не только у Украины, но и у европейских партнеров.

– Для нас важно, чтобы европейские партнеры не поддавались на этот шантаж… Надо понимать, что Россия боится силы и ответа на свои агрессивные действия… Если ЕС будет готов консолидировано выступить с позицией, я думаю, что это будет элемент, который заставит Россию уменьшить свои аппетиты так же, как в свое время Россия отступила от линии разграничения на Донбассе, — пояснила Стефанишина.

Вице-премьер ожидает, что такая позиция относительно газового кризиса может быть зафиксирована на саммите Украина-ЕС, который состоится уже на следующей неделе – во вторник, 12 октября, в Киеве.

– 12 октября во время саммита Украина-ЕС эта договоренность будет зафиксирована. Но единственное мое переживание состоит в том, что гибридные методы России гораздо быстрее, чем методы, которые могут применять европейские страны. Поэтому главное – выиграть время, — заявила Стефанишина.

Газовый кризис в Европе

28 сентября цена на газ в Европе установила новый рекорд, впервые преодолев отметку в 1000 долларов США за тысячу кубометров.

На этой неделе цены на газ в Европе обновили рекорд: фьючерсы показали отметку в $1277 за тыс. кубов.

Рост стоимости газа связывают как с низкими запасами в европейских хранилищах перед зимой (сейчас они находятся на 10-летнем минимуме), так и с перебоями поставок из России и давлением РФ, которая пытается запустить газопровод Северный поток-2.

Недавно евродепутаты призвали расследовать роль российского газового монополиста Газпром в резком росте цен на голубое топливо. Они обвинили Газпром в рыночных манипуляциях и шантаже с целью ускорения сертификации и ввода в эксплуатацию Северного потока-2.

Тем временем с понедельника, 4 октября, началось заполнение газом первой нитки российского газопровода Северный поток-2.