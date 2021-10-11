Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Оккупанты на Донбассе в понедельник, 11 октября, ранили украинского военного. Его доставили в больницу.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, поддерживаемые Россией боевики четыре раза нарушили режим тишины.

Состояние здоровья украинского защитника оценивают как удовлетворительное.

Боевики открывали огонь трижды возле Пивденного. Обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Кроме того, вблизи Крымского боевики вели огонь из стрелкового оружия.

В штабе добавили, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой, а украинские подразделения продолжают сдерживать вооруженную агрессию России.

Напомним, в конце сентября оккупанты в ОРДЛО развернули масштабную агитационную кампанию по призыву на военную службу, чтобы пополнить ряды незаконных вооруженных формирований новыми боевиками из числа местного населения.

В украинской разведке считают, что боевики готовятся активизировать обстрелы в ближайшее время.