За срыв ремонта фрегата Гетман Сагайдачный: суд взыскал с ОАО почти 50 млн грн

Хозяйственный суд Киева взыскал с Открытого акционерного общества Завод Кузня на Рыбальском 47,3 млн штрафа за проваленный ремонт фрегата Гетман Сагайдачный.

Прокуроры специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона доказали в суде, что предприятие не выполнило свои обязательства.

Ведь в 2017 году между Минобороны Украины и ПАО был заключен государственный контракт на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате Гетман Сагайдачный.

— Учитывая, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ, Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций, — говорится в сообщении ГПУ.

Таким образом из-за ненадлежащего выполнения субъектом хозяйствования государственного контракта обеспечено применение хозяйственных санкций.

В июле Печерский суд Киева удовлетворил в полном объеме ходатайство следователей Государственного бюро расследования об аресте экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского.

ГБР сообщил о подозрении также главе правления завода Кузня на Рыбальском Валерию Шандре и двум бывшим начальникам департаментов Минобороны.

Их подозревают в сговоре и организации поставок в армию военной техники низкого качества в 2016-2018 годах. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.