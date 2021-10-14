Корабль Военно-морских сил Украины, на котором вечером 13 октября возникла аварийная ситуация, уже буксируют в пункт базирования в Одессе.

Его сопровождают корабли и катера Военно-морских сил ВСУ и Морская поисково-спасательная служба Министерства инфраструктуры Украины.

Личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть судна, доставили в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо.

Дополнительно к спасательной операции задействовали личный состав аварийно-спасательного отряда Военно-морских сил, который находится на корабле и обеспечивает проведение необходимых мероприятий.

Вечером 13 октября стало известно, что в акватории Черного моря из-за ухудшения погодных условий судно национального флота Украины получило повреждение.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сразу заверил, что благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать.

Нардеп Михаил Забродский сообщил, что речь идет о судне размагничивания ВМС Украины U-811 Балта. Это небольшой по размерам корабль, длиной менее 70 метров и водоизмещением 2 086 тонн.

Источник: ВМС Украины

Фото: ВМС Украины