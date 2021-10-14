Оккупанты 10 раз нарушили тишину на Донбассе, ранен военный

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов, в том числе один раз — из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В результате вражеских обстрелов ранен украинский военный. Бойца эвакуированы в лечебное учреждение. Сейчас состояние его здоровье медики оценивают как удовлетворительное.

В районе Шумов боевики применяли стрелковое оружие, неподалеку Попасной и Екатериновки обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, а в направлении Марьинки — еще и из минометов калибра 82 мм.

Под Причепиловкой, Водяным, Новоалександровкой, Новотроицким и Новотошковским российские наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На все обстрелы военные ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение.

С начала суток 14 октября на Донбассе сохраняется тишина.