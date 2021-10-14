Погода в Украине в пятницу, 15 октября, должна быть солнечной, малооблачной и без осадков.

Столбики термометров в течение дня будут держаться на отметке +12-14°, ночью местами опустятся до -3°. Ветер – преимущественно юго-западный. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

На Севере синоптики прогнозируют до +13° днем и +1-3° ночью.

На Западе воздух днем прогреется до +15°. Однако ночью, в частности в Черновицкой области, возможны морозы до -3°.

На Юге, наоборот, ночь 15 октября будет довольно теплой. Так, в Одесской области, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будет до +9°. А днем теплее всего будет в Крыму – вплоть до +17° в Симферополе.

Во второй государственный выходной на Востоке будет до +15° днем и до +4° ночью.

В центральных областях в пятницу – также солнечно, только днем будет на градус прохладнее.

Такие же температурные показатели ожидают жителей и гостей столицы. В этот день в Киеве не прогнозируют осадков. Предполагается, что погода будет сухой и солнечной.

Погода в Украине в октябре 2021 года будет почти в пределах климатической нормы.

Средняя месячная температура ожидается +7-12°, в Карпатах – +6-7°.

Месячное количество осадков в целом в Украине прогнозируется на уровне 28-67 мм, в Карпатах – местами 80-105 мм.