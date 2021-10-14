День защитников и защитниц Украины – со страницы генконсульства РФ поздравили украинцев

На странице Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове появилось поздравление от сотрудников к украинскому народу с Днем защитников и защитниц Украины.

Пожелали они украинцам “богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой”.

– Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине. Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировала Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях, – написали на странице консульства.

После этих слов якобы от имени генерального консула Демьяненко указано, что сотрудники осознают, что “после этих приветствий они будут вынуждены вернуться домой”. Завершили текст поздравления словами Слава Украине!

Надеемся на смерть диктатора: на странице консульства РФ появилось поздравление для украинцев / 2 фотографии

Отметим, что страница Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове – настоящая. Именно она указана на официальном сайте Генконсульства России в Харькове.

Впоследствии “поздравительные посты” со страницы в социальной сети убрали, а генеральное консульство России в Харькове на своем сайте сообщило, что 14 октября неизвестные структуры или лица взломали аккаунты Instagram и Фейсбук российского загранучреждения.

– Просим считать размещенную на них информацию с 10.00 14.10.2021 года не соответствующей действительности, – подчеркнули там.

Кроме того, представители генерального консульства отметили, что работают над восстановлением нарушенных аккаунтов.

Источник: rusconsulate.kharkov, kharkov.mid.ru