Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в четверг, 14 октября. Глава государства посетит Донецкую и Луганскую области.

Прежде всего президент побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.

Затем Зеленский посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Также глава государства ознакомится с объектами, которые строят в рамках Национальной программы Большая стройка.

14 октября украинцы отмечают сразу несколько праздников — Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины и День Украинского казачества. Традиционно в этот день еще отмечают день создания Украинской повстанческой армии.

По случаю Дня защитников и защитниц Украины в стране проводят ряд торжественных мероприятий — возложение цветов, и организация специальных кинопоказов и выставок.

Более того, президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение и премию военным Вооруженных сил Украины.

Также глава государства уже поздравил всех украинских защитников и поблагодарил им за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

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