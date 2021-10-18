Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пока законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию не отправлен.

В эксклюзивном интервью Зеленский сообщил, что документ направят в совещательный орган Совета Европы после того, как его подпишет президент Украины, поскольку только в этом случае его примет к рассмотрению Венецианская комиссия.

Он напомнил о последовательности в деле деолигархизации.

— Мы знакомы с руководителем Венецианской комиссии Джанни Букикио. Мне кажется, он был достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. То есть это не совсем понятный документ. Это не окончательный закон, — отметил президент.

Зеленский сообщил, что за проект не проголосовали и не подписали.

— Он хотел бы (Джанни Букикио — Ред.) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины. И тогда мы с вами получим выводы, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Венецианская комиссия рассмотрит законопроект только после того, как его подпишет президент Украины.

— Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали во втором чтении. Это был политический шаг. Я считаю, что мелкий и ложный, — добавил президент.

В понедельник, 18 октября, в программе Свобода слова на телеканале ICTV состоится показ эксклюзивного интервью с Зеленским.

Президентский законопроект об олигархах тогда еще спикер Дмитрий Разумков отправил в Венецианскую комиссию и отказался подписывать.

После этого Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды Слуги народа.