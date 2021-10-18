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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Зеленский рассказал, что будет с ценами на газ и хватит ли Украине топлива

Газ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что на сегодня газа для потребителей достаточно.

В эксклюзивном интервью Зеленский заверил граждан, что отопительный сезон начнется со стабильными ценами на горючее.

— На сегодня достаточно газа для общества и потребителей по нормальным ценам по сравнению с европейскими. Мы все видим, что цена сейчас составляет уже $2 тыс. То есть реальная цена на рынке, если бы власть не вмешалась, составила бы для людей не менее 50 грн. А так для людей от НАК Нафтогаза — около 8 грн, — рассказал президент.

Он добавил, что считает это важным пакетом на год, который ввела власть.

Что касается начала отопительного сезона и ценовой политики, Зеленский заявил: это ответственность центральной и местной власти.

— Мы подписали меморандум. НАК Нафтогаз и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Я уверен, что все это будет урегулировано, в любом случае это будет нормальная цена, — сказал он.

В понедельник, 18 октября, в программе Свобода слова на телеканале ICTV состоится показ эксклюзивного интервью с Зеленским.

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Последние несколько лет годовые потребности всей Украины в газе составили около 30 млрд кубометров. В то же время отечественные нефтегазовые компании (и государственные, и частные) вместе добывали около 20 млрд кубов в год.

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