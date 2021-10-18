Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пока законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию не отправлен.

В эксклюзивном интервью телеканалу ICTV Зеленский сообщил, что документ направят в совещательный орган Совета Европы после того, как его подпишет президент Украины, поскольку только в этом случае его примет к рассмотрению Венецианская комиссия.

Он напомнил о последовательности в деле деолигархизации.

— Мы знакомы с руководителем Венецианской комиссии Джанни Букикио. Мне кажется, он был удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. То есть это не совсем понятный документ. Это не окончательный закон, — отметил президент.

Зеленский сообщил, что за проект не проголосовали и не подписали.

— Он хотел бы (Джанни Букикио — Ред.) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины. И тогда мы с вами получим выводы, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Венецианская комиссия рассмотрит законопроект только после того, как его подпишет президент Украины.

— Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали во втором чтении. Это был политический шаг. Я считаю, что мелочный и ложный, — добавил президент.

В понедельник, 18 октября, в программе Свобода слова на телеканале ICTV состоится показ эксклюзивного интервью с Зеленским.

23 сентября Верховная Рада приняла закон об олигархах №5599. За проголосовали 279 народных депутатов, против — 54.

Документ предусматривает создание Реестра олигархов, определяет порядок внесения лиц в реестр и его последствия. Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или АКУ.

Также законопроект об олигархах предусматривает декларирование публичными служащими контактов с олигархами, которые включены в реестр.

Стоит отметить, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении происходило по сокращенной процедуре. И хотя в документ было внесено более 1 200 поправок, они в основном были проигнорированы.

На голосование в зале были поставлены лишь 13 поправок, каждая из которых автоматически предопределяла поддержку или отклонение ряда других.

Инициатором законопроекта о деолигархизации является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении. На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции, поскольку нарушает права и свободы человека.

После этого документ предоставили на рассмотрение Венецианской комиссии, чтобы получить экспертное заключение.